Высокое качество продукции, гарантия производителя
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Ряд продукции производится только в нашей организации по современным технологиям
Продукция собственного производства бесплатно доставляется в любой регион Российской Федерации
2. Помогает в лечении : псориаза, экземы, витилиго, атопического дерматита и других кожных заболеваний.
3. Обеспечивает стойкую ремиссию на длительный строк.
4. Устанавливаем только оригинальные медицинские лампы Philips с высоким сроком службы
2. Эффективность стационарного облучателя в компактном корпусе.
3. Отсутствует необходимость медикаментозного лечения
4. Две лампы и отражатель обеспечивают эффективное использование на большей площади кожного покрова.
2. Защитит вас от многих вирусов: грипп, ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний.
3. Работает на оригинальной лампе Philips предназначенной для обеззараживания воздуха.
2. Не требует дополнительного ухода в отличии от клапанов.
3. Наш аппарат входит в перечень товаров фонда социального страхования для возмещения денежных средств.
Компания «Хронос»
ООО «Хронос» основано в 2009 году и имеет собственное производство облучателей для лечения кожных заболеваний "УЛЬТРАМИГ", голосообразующих аппаратов для голоса АГ-2000 и рециркуляторов бактерицидных "УЛЬТРАМИГ" для обеззараживания воздуха в любых помещениях.
Медицинская техника собственного производства ООО «Хронос» поможет в лечении кожных заболеваний, таких как псориаз, витилиго, атопический дерматит, себорейный дерматит, экзема, грибовидный микоз, отрубевидный лишай, нейродермит, очаговое выпадение волос, гнездовая алопеция, парапсориаз, даст возможность говорить механическим голосом после рака гортани и удаления голосовых связок и очистит воздух от вредоносных бактерий и вирусов
Делая покупку у нас, вы получаете товар, полностью соответствующий вашим потребностям, грамотную консультацию и бесплатную экспресс доставку.