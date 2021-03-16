Производство облучателей-расчесок для лечения кожных заболеваний Ультрамиг-311Р
Производство облучателей для лечения кожных заболеваний – одно из ключевых направлений деятельности ООО «Хронос». Компания входит в число ведущих разработчиков российских медицинских приборов. Имеет собственное производство облучателей для лечения кожи под маркой Ультрамиг. Выпускаются в Санкт-Петербурге и поставляются во все регионы страны. Приборы прошли клинические, технические и эксплуатационные испытания в Росздравнадзоре. Разрешены к свободной продаже и медицинской практике на всей территории России. Имеют регистрационное удостоверение и сертификат соответствия. Российское производство облучателей для лечения кожи позволяет обеспечивать дерматологические клиники страны лицензированным, качественным и недорогим оборудованием. При общем механизме действия стоимость медицинских облучателей Ультрамиг в несколько раз ниже импортных аналогов, что делает их доступными и для частных лиц. Купить ручной облучатель-расческу можно для домашней фототерапии.
Принцип работы УФ-облучателя для лечения кожи
Занимаясь производством российских медицинских приборов, ООО «Хронос» использует только проверенные и доказанные методы лечения кожных заболеваний. За основу взято самое передовое и перспективное направление – узкополосная фототерапия 311 нанометров. Методику стали практиковать с конца 1980-х годов, когда появились медицинские лампы Philips UVB Narrowband с УФ-излучением 311 нм. Это изобретение голландской фирмы прошло более 400 независимых клинических испытаний в Европе. Результаты подтвердили, что лампы Philips UVB являются наиболее эффективными из всех, применяемых до того времени в лечении кожных заболеваний. Обладают уникальным высокоточным спектральным распределением энергии с пиком на 311 нм, что сводит к минимуму потенциальные побочные реакции. Ускоряется и время воздействия УФ-лучей, что также минимизирует возможные риски. Управление FDA разрешило использовать лампы Philips для лечения псориаза и витилиго. Впоследствии стали применяться в фототерапии других хронических патологий кожи.
Основав собственное производство облучателей, компания «Хронос» поспособствовала внедрению этой проверенной методики в российскую клиническую практику. В Европе узкополосная фототерапия давно стала приоритетным направлением современной физиотерапии. За последнее десятилетие появилось огромное количество статистических данных, научных статей и исследований, не оставивших сомнений в безопасности и эффективности узкополосной фототерапии 311 нм. Доступ к ним позволил нашим ученым детальнее разобраться в этой методике и рассмотреть возможность ее активного применения, в том числе и благодаря производству российских облучателей для лечения кожи. В медицинских приборах Ультрамиг установлены только оригинальные лампы Philips PL-S 9W/01-2P. Это именно те лампы, которые признаны «золотым стандартом» в проведении узкополосной фототерапии во всем мире! Используются фирменные комплектующие от Philips с паспортными данными и техническими характеристиками, проверенными их производителем.
Особенности облучателя-расчески Ультрамиг-311Р
Прибор представляет собой легкий портативный светильник, работающий на одной лампе PL-S 9W/01-2P (мощность – 9 Вт). Подключается к электросети, излучает безопасный ультрафиолет 311 нм и часть видимого спектра. Благодаря эргономичной ручке и весу 650 г расческу можно держать на весу, не утомляя руки. Закрепленная на корпусе насадка-гребень позволяет не превышать допустимого расстояния до кожи и легче обрабатывать волосистую часть головы. Это маломощный медицинский прибор с минимальным риском возникновения эритем. Допущен российский облучатель для лечения кожных заболеваний в домашних условиях. Ультрамиг-311Р можно брать с собой в поездки или на отдых, чтобы не прерывать фототерапию. При самостоятельном использовании рекомендуется следовать инструкции.
Применение облучателя для лечения кожных заболеваний
Главный толчок в развитии узкополосного облучения 311 нм – это большие успехи в терапии заболеваний с хроническим течением. Наружные мази слабоэффективны, а лекарства оказывают побочные действия. Лицензированное производство облучателей для лечения псориаза и витилиго в России также позволило перейти на более безопасный и результативный способ терапии. Лучшие клиники и медцентры уже включили в список своих услуг фототерапию 311 нм. Ручные облучатели больше известны как УФ-расчески от псориаза, так как именно при этом заболевании кожи достигается наибольший эффект. Но развитие доказательной базы раскрыло и другие возможности применения UVB-излучения в медицинской практике.
1) Облучатели от псориаза. Ультрафиолетовое облучение 311 нм может стать единственным способом (монометодом) для облегчения симптомов и достижения ремиссии. Ведущими дерматологами узкополосная фототерапия при псориазе признана методом первого выбора.
2) Облучатели от парапсориаза. Кожные заболевания с бляшечными проявлениями хорошо подаются лечению УФ-облучателями 311 нм. В их развитии задействованы похожие механизмы, что и при псориазе. Это обусловило их применение в лечении парапсориаза.
3) Облучатели от витилиго. Лампы Philips доказали свою эффективность в восстановлении пигментации кожи. UVB-излучение здесь также признано методом выбора. Про ограниченном распространении лечение витилиго УФ-расческами показывает очень высокие результаты.
4) Облучатели от дерматита атопического. Используются в качестве вспомогательной или поддерживающей терапии для купирования основных симптомов. Для большей эффективности можно сочетать лечение нейродермита ультрафиолетом с мазями и медикаментами.
5) Облучатели от экземы. Ведущие дерматологи рекомендуют облучение 311 нм при разных формах и стадиях этого хронического кожного заболевания. Лечение ультрафиолетом может проводиться длительными курсами, в том числе и самостоятельно в домашних условиях.
6) Облучатели от дерматита себорейного. Частая локализация очагов на волосистой части обусловило применение ручной УФ-расчески для лечения кожи головы. Использоваться медицинские облучатели Ультрамиг могут при себорее, обильной перхоти и других симптомах.
7) Облучатели от лишая отрубевидного. При дозированном действии ультрафиолет 311 нм может рассматриваться как метод лечения разноцветного лишая. Усиливает действие медикаментов (антимикотиков), устраняющих главную причину этого заболевания кожи.
8) Облучатели от грибовидного микоза. Подтвердилась высокая эффективность лечения ультрафиолетом 311 нм первичной Т-клеточной лимфомы. Узкополосная фототерапия рассматривается как метод первого выбора на доопухолевой стадии заболевания.
9) Облучатели от гнездной алопеции. Лечение кожи на волосистой части головы расческами Ультрамиг проводится и при очаговом выпадении волос. Метод UVB-облучения рекомендован к применению при первых признаках нерубцового очагового облысения у мужчин и женщин.
Эффекты лечения кожных заболеваний облучателями
• Купирование воспалительных, инфекционных и грибковых поражений.
• Уменьшение псориатических бляшек, высыпаний, пятен, пустул и папул.
• Восстановление пигментации за счет активизации клеток-меланоцитов.
• Угнетение иммунитета при патологическом иммунном ответе клеток.
• Возобновление роста волос посредством воздействия на фолликулы.
• Торможение прогрессирования болезни кожи с достижением ремиссии.
• Ускорение обменных процессов, необходимых для регенерации тканей.
• Общее облегчение состояния, уменьшение стянутости, сухости и зуда.
Достижение заметного эффекта от лечения кожных заболеваний облучателями зависит от глубины, распространенности и давности патологического процесса. На ранних стадиях результат виден уже через 4-5 процедур, а при запущенном или прогрессирующем течении может потребоваться 25-30 процедур. Но даже при видимом улучшении лучше не прерывать сеансы и пройти полный курс узкополосной фототерапии. Только в этом случае можно достичь длительной ремиссии и избежать рецидива. Узкополосное облучение 311 нм, в отличие от других методов, может применяться в качестве длительной поддерживающей терапии.
При этом важно адекватно оценивать ее возможности. Ни авторитетные дерматологи, ни ответственные производители лицензированных медицинских облучателей для лечения кожных заболеваний не могут гарантировать полного выздоровления! Несмотря на достижения современной медицины, излечение от хронических патологий пока остается нерешенной задачей. Основной целью эффективного лечения кожи облучателями-расческами является удержание заболевания в статичной стадии и постепенный переход в стадию регрессирующую. Это позволяет заметно улучшить качество жизни и пребывать в состоянии ремиссии годами.
Домашнее лечение кожи облучателем Ультрамиг-311Р
Перед началом терапии любых хронических болезней, особенно с длительным запущенным течением, необходима консультация врача! Дерматологи включат УФ-облучение в общую схему лечения, помогут определить дозу и продолжительность курса. При самостоятельной фототерапии нужно соблюдать несколько правил, чтобы обезопасить себя от эритем и ожогов.
• Необходимо прикрывать открытые необлучаемые участки кожи и надевать защитные очки.
• Начинают облучение через 3 минеты, когда облучатель придет в рабочее состояние.
• Первая обработка должна длиться не более 15-20 секунд, особенно при облучении лица.
• Рекомендуется соблюдать расстояние до кожи в пределах 5 см.
• Во избежание покраснений не следует превышать время и повторно облучать те же зоны.
• Проводить лечение псориаза, витилиго, парапсориаза, экземы допускается 4-5 раз в неделю.
• При дерматите, отрубевидном лишае и очаговом выпадении волос можно облучать 3-4 раза.
Продажа и техобслуживание облучателя-расчески
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