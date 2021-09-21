Голосообразующий аппарат АГ-2000 цифровой – современный голосообразующий аппарат нового поколения, собственного производства ООО "Хронос" с возможностью оперативно изменять громкость голоса и тембр его звучания непосредственно в процессе разговора.
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Единственный российский голосообразующий аппарат АГ-2000 производства компании Хронос. Современный цифровой аппарат АГ-2000 нового поколения
ООО Хронос производит единственный российский голосообразующий аппарат АГ-2000 нового поколения. Разработан для восстановления голосовой функции у людей с удаленной гортанью и связками после ларингэктомии. Расширяет коммуникационные возможности пациентов и ускоряет их социальную реабилитацию. Одобрен Минздравом, имеет регистрационное удостоверение и декларацию о соответствии. Собственное производство голосообразующих аппаратов позволяет Хронос улучшать их технические и эксплуатационные характеристики. Это единственные приборы для восстановления голоса, допущенные Росздравнадзором для госзакупок по линии госконтрактов и госторгов для обеспечения ими нуждающихся граждан. Производятся в России, что исключает сложности с их техобслуживанием или перебои с поставками. Доступны для заказа частным и юридическим лицам со всех регионов страны.
Современный голосообразующий аппарат АГ-2000 – это новые стандарты технологичности, функциональности и удобства. Не имеет аналогов на нашем рынке и успешно конкурирует с дорогостоящими западными образцами. Производитель использует цифровые технологии и качественные комплектующие. Осуществляет контроль на каждом этапе изготовления своей медицинской техники. Анализирует отзывы покупателей для лучшей оптимизации и адаптации приборов к требованиям пользователей. Благодаря этому все больше людей выбирают для реабилитации утраченных функций голосообразующие аппараты Хронос. Приборы сочетают в себя компактные размеры, улучшенное качество звучания и легкость в использовании. Не имеют медицинских или возрастных ограничений. Не требуют постоянного техобслуживания и финансовых расходов. Для их активного использования нужен лишь заряженный аккумулятор.
Возможности голосообразующего аппарата
Отсутствие вербального общения ухудшает психоэмоциональное состояние человека и снижает качество его жизни. Реабилитационные мероприятия направлены на скорейшее восстановление голосообразования после рака гортани и других заболеваний. Российский голосообразующий аппарат дает возможность вернуть утраченные функции без операции по протезированию клапанами. Приступать к освоению новых навыков можно спустя 2-3 месяца после ларингэктомии. Помощь логопеда и долгие тренировки не потребуются. Если освоен и пищеводный голос, то можно использовать прибор по мере необходимости – например, в общественных местах. Но для большинства пациентов после рака гортани голосообразующий аппарат становится единственным способом общения. При его наличии человек перестает нуждаться в постоянной помощи. Может выходить из дома, посещать магазины и решать бытовые задачи. Число пациентов с аппаратами для голоса растет. Современное цивилизованное общество относится к ним лояльно, что ускоряет их социальную адаптацию.
Механизм искусственного формирования голоса
Все голосообразующие аппараты работают по единому механическо-электронному принципу. Имеют на одном конце вибрирующую мембрану, которая через поверхностные мышцы шеи передает колебания в резонаторную полость рта. Вибрации передаются через ткани шеи и формируют звуковую волну. Путем тренировок нужно найти точку на шейно-подбородочной области, через которую сигнал проходит максимально отчетливо. При разговоре нужно плотно прижимать аппарат для голоса к выбранной точке, зажимая и отпуская его речевую кнопку. Слоги и слова формируются артикуляционными органами. Речь звучит отчетливо и громко, не перекрывается шумом вибрирующей мембраны. Голос имеет характерное механическое звучание, но его можно немного скорректировать настройками. Его качество зависит также от умения пользоваться голосообразующим аппаратом. Навыки приобретаются со временем и позволяют произносить длинные фразы и предложения. Для быстрого обучения можно воспользоваться инструкцией, которая идет в комплекте с прибором производства Хронос.
Основы обучения голосообразованию с АГ-2000
Единственный российский аппарат для голоса несложен и удобен для освоения навыков речи. Позволяет варьировать силу нажима и положение головки с мембраной, чтобы добиться лучшего прохождения сигнала. При слабом нажатии будет слышен посторонний шум, а при сильном возникнет избыточное давление на шею. После нахождения оптимальной точки можно приступать к тренировкам по 5-10 минут. Необходимо натренировать артикуляционные органы (губы, язык, челюсть) для четкого произнесения звуков. Начинать лучше с гласных, протяжно их произнося и не делая резких выдохов. Согласные освоить проще, так как человек произносит их без участия голосовых связок. Во время пауз между словами речевую кнопку нужно отпускать. Российский голосообразующий аппарат АГ-2000 заслужил множество положительных отзывов от пользователей. Они особо отмечают легкость и комфорт в повседневном использовании. Большинство из них научились говорить в течение первого месяца! Это позволило им вернуться к активному общению с родственниками и коллегами .
Преимущества цифрового голосообразующего аппарата
В основе его работы – микроконтроллерная система управления настройками голоса. Это дает возможность менять громкость и тональность речи непосредственно во время разговора. Прибор максимально адаптирован к требованиям современных пользователей. Можно подстраивать звучание речи под разные ситуации или индивидуальные пожелания. Аппарат производства Хронос звучит в два раза громче большинства импортных аналогов! Цифровые технологии улучшают и качество его звучания, сглаживая роботизированность речи и уменьшая шум от вибрирующей мембраны. Механические колебания мембраны производятся на низкой частоте (75 Гц). К достоинствам голосообразующего аппарата нового поколения относятся также увеличенное время работы и возможность зарядки от USB-устройств, что повышает его мобильность. Не нужно носить с собой зарядный блок и другие габаритные приспособления. Все эти преимущества значительно упростили жизнь пациентам после потери голоса. Аппарат легкий в освоении и применении для людей разного возраста, в том числе и преклонного.
Правила использования аппарата для голоса АГ-2000
Предназначен прибор для индивидуального пользования. Его владелец сам отвечает за соблюдение правил, указанных в инструкции. Их нарушение быстро выводит аппарат из строя.
1) Допустимые условия эксплуатации – это температурный диапазон от -10°C до +30°C. Нужно избегать падения прибора на пол или в воду. Не рекомендуется также оставлять его под прямыми солнечными лучами.
2) Перед первым применением необходимо зарядить батарею, после чего начать тренировки. Нельзя прикладывать головку прибора с мембраной к ушам и трахеостоме! Используется только подподбородочная область.
3) На корпусе аппарата имеются три кнопки: речевая (Старт), Вверх и Вниз. Для разговора нужно нажать речевую кнопку включения, а по окончании ее отпустить. После ее нажатии мембрана начинает вибрировать.
4) Для управления громкостью и тональностью голоса нужно пользоваться двумя кнопками – Вверх и Вниз. Можно задавать значения от минимального до максимального. Выбранная настройка запоминается кнопкой Старт.
5) Пользоваться речевой кнопкой лучше прерывисто, нажимая и отпуская ее после произнесении слогов. В этом случае речь будет звучать более отчетливо. Не следует давить на кнопки управления слишком сильно!
6) Для зарядки аккумулятора в комплект входит блок с кабелем съемного типа, имеющим разъем для подключения USB – USB Type-C. Можно подзаряжать батарею от любых мобильных устройств с USB-выходом.
7) Носить голосообразующий аппарат для голоса АГ-2000 можно на запястье или на шее с помощью фирменного шнурка, который идет в комплекте. Благодаря миниатюрным размерам помещается и в кармане одежды.
8) Прибор постоянно контактирует с кожей. Для чистоты и гигиеничности нужно периодически протирать корпус тряпочкой, смоченной в спирте. Нельзя мыть его под проточной водой или использовать бытовые чистящие средства!
Характеристики нового голосообразующего аппарата
✓ Современные цифровые технологии. В приборе реализована возможность индивидуальной настройки громкости и тональности для комфортного звучания голоса. Аппарат рассчитан на частое использование дома и в общественных местах. После недолгих тренировок можно адаптировать его к собственной манере разговора и пользоваться для полноценного общения.
✓ Компактный эргономичный корпус. Цифровой голосообразующий аппарат имеет габаритные размеры 35х115 мм и удобно помещается в руке. Кнопки на корпусе можно нажимать во время его использования, интуитивно настраивая громкость и тональность речи. Благодаря весу всего в 170 граммов не утомляет руки при долгом использовании или ношении в течение дня.
✓ Ударопрочное исполнение. Для корпуса производитель использовал оптимальный по своим характеристикам материал – ударопрочный ABS-пластик. Предохраняет от мелких царапин и других повреждений. Имеет защиту от пыли и брызг (IP 54). Корпус черного цвета, гладкий и тактильно приятный. По форме и внешнему виду прибор похож на современный гаджет.
✓ Самый широкий диапазон настроек. Единственный российский голосообразующий аппарат нового поколения обладает уникальными функциональными возможностями. По диапазону настроек превосходит известные западные аналоги. Предусмотрено 4 настройки громкости звучания и целых 25 настроек тональности голоса, начиная от 42 Гц и заканчивая 120 Гц.
✓Увеличенное время работы. Оснащен цифровой аппарат для голоса АГ-2000 емкой аккумуляторной батареей (1800 мА). Заряжается всего за 2.5 часа, а работает в режиме непрерывного разговора до 24 часов! Прибор можно брать с собой в поездки и не заботиться о постоянной подзарядке. При нечастом использовании зарядки хватает на 5-6 дней.
✓ Дополнительные возможности. Голосообразующий аппарат можно использовать и в качестве сигнального устройства. Если включить речевую кнопку, но не прижимать прибор к горлу, то мембрана будет громко вибрировать. Это привлечет внимание дома или на улице, если потребуется помощь. Такой прием можно использовать и для ответов «да» или «нет».
Покупка голосообразующего аппарата Хронос на сайте
Медицинские приборы собственного производства реализуются по цене производителя с бесплатной доставкой в любой регион России. Это позволяет людям со всей страны заказать качественный прибор по адекватной стоимости и даже получить компенсацию! Российский голосообразующий аппарат АГ-2000 включен в федеральный перечень технических средств реабилитации для оказания помощи инвалидам. Согласно Федеральному Закону N181 (от 24.11.1995) и Приказу Минздравсоцразвития N57н (от 31.01.2011), денежные средства за самостоятельную покупку голосообразующего аппарата Хронос возмещаются. Поставляется прибор с товарным и кассовым чеками для предъявления в Фонд социального страхования. Нужно ознакомиться с порядком получения компенсации и обратиться в отделение ФСС.
Заказ голосообразующего аппарата АГ-2000 с завода
Компаниям, занимающимся реализацией медицинской и реабилитационной техники, Хронос может обеспечить доставку приборов непосредственно с завода. Гарантирует высокое качество сборки и полное соответствие аппаратов АГ-2000 заявленным характеристикам. При заказе большой партии нужно связаться с производителем и обговорить все детали. Доставка осуществляется во все регионы России транспортной компанией. При сотрудничестве на постоянной основе предлагаются выгодные условия по закупке голосообразующих аппаратов с завода. Хронос готов предоставить скидки и рассмотреть предложения заказчиков по налаживанию долгосрочных связей. Производство в России позволяет наращивать объемы изготовления медицинских приборов и расширять географию их реализации по стране.
|
Производитель
|Хронос
|
Код ОКПД 2
|32.50.50.190
|
Цвет
|Черный
|
Длина мм
|115
|
Гарантия
|24 месяца
|
Страна производства
|Россия
|
Максимальное среднеквадратичное значение скорости механических колебаний мембраны аппарата на частоте 75 Гц
|не менее 25х10⁻³ мс
|
Габаритные размеры голосообразующего аппарата
|Ø35 х 115 мм
|
Масса аппарата без зарядного устройства
|не более 170 грамм
|
Диаметр голосообразующего аппарата
|35 мм
|
Длина голосообразующего аппарата
|115 мм
|
Колличество и тип аккумуляторов
|2шт. Тип АА
|
Емкость аккумуляторных батарей
|1800 мА
|
Ресурс аккумуляторных батарей
|более 900 циклов заряд-разряда
|
Напряжение питания аппарата от аккумуляторных батарей
|2,4 В
|
Сетевое зарядное устройство
|с кабелем USB Type-C
|
Контроль заряда аккумуляторов
|автоматический
|
Время зарядки аккумуляторов
|2,5 часа
|
Управление
|одна речевая кнопка и две кнопки для настройки.
|
Тип управления
|цифровое
|
Возможность регулировки тона и громкости
|есть
|
Время непрерывного разговора с аппаратом
|24 часа
|
Диапазон изменения частоты основного тона
|45 - 120 Гц.
|
Ток потребления на частоте 75 Гц (не более)
|170 мА
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