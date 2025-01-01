Облучатель ультрафиолетовый Ультрамиг–302М
Профессиональный облучатель для кожи Ультрамиг-302М — мощная фототерапия 311 нм
Ультрамиг-302М — это стационарный медицинский облучатель для лечения кожных заболеваний в условиях клиник, центров дерматологии и физиотерапии. Прибор официально зарегистрирован, рекомендован Росздравнадзором и применяется при псориазе, витилиго, экземе и других хронических дерматозах. Излучение осуществляется на пике UVB 311 нм, признанном «золотым стандартом» фототерапии.
Установка на стойку — для удобства и масштабности терапии
Облучатель Ультрамиг-302М можно установить на специальную стойку (приобретается отдельно). Конструкция позволяет закрепить до трёх облучателей одновременно, формируя полноценный комплекс для облучения обширных участков кожи. Это решение особенно востребовано в физиотерапевтических кабинетах, КВД и медцентрах, где требуется максимальная эффективность процедур при оптимизации рабочего пространства.
Ключевые особенности модели Ультрамиг-302М
- 8 ламп UVB 311 нм Philips PL-S 9W/01/2P по 9 Вт — общая мощность 72 Вт
- Излучающее окно: 370×310 мм — охватывает большую площадь кожи
- Металлический корпус, стойкая покраска, переносная конструкция
- Возможность наклона для точечного воздействия на зону поражения
- Стационарная или стойко-модульная установка — на 1, 2 или 3 прибора
Для кого подходит облучатель Ультрамиг-302М?
- КВД и дерматологические клиники
- Физиотерапевтические отделения
- Медицинские и косметологические центры
- Косметологические кабинеты
- Салоны красоты (в периоды ремиссии у клиентов)
Какие заболевания лечит облучатель?
- Псориаз всех форм
- Витилиго — восстановление пигментации
- Нейродермит
- Атопический дерматит
- Себорейный дерматит
- Гнездовая алопеция
- Отрубевидный лишай
- Красный плоский лишай
- Опоясывающий герпес
- Грибовидный микоз
- Экзема
- Дерматит
- Питириаз
Какие противопоказания?
- Злокачественные новообразования
- Системные заболевания кожи
- Активные формы туберкулеза легких
- Повышенная чувствительность к ультрафиолетовым лучам, фотодерматозы
- Опухолевые изменения кожи
- Гипертиреоз
- Красная волчанка
- Беременность
- Лактация
- Солнечный дерматоз, дерматомиозит, синдром базально-клеточного невуса
- Патологическая реакция на солнечный свет или иммунодепрессия
- Прием потенциально фототоксичных медикаментов
Преимущества UVB-фототерапии 311 нм
Фототерапия 311 нм не требует приёма лекарств, не вызывает привыкания и допускается даже детям от 7 лет. Узкополосный спектр воздействует исключительно на эпидермис, обеспечивая максимальный эффект при минимальных побочных реакциях. Эффективность доказана клинически — метод активно используется в России и за рубежом более 40 лет.
Как проводится лечение?
Курс состоит из 20–25 процедур, 3–4 раза в неделю. Продолжительность сеансов устанавливается врачом. Удобство модели Ультрамиг-302М позволяет применять её как в качестве основного метода, так и как дополнительную физиотерапию к медикаментозному лечению. В сочетании с наружными средствами эффект усиливается.
Купить облучатель Ультрамиг-302М
Приобрести облучатель от псориаза и других заболеваний можно напрямую от производителя — компании Хронос. Медицинская техника доставляется по всей России, комплектуется лампами, очками, паспортом и инструкцией. Стойка приобретается отдельно, с возможностью крепления до 3 приборов. Доступны поставки через госзакупки, аукционы и договорные каналы.
Вывод
Ультрамиг-302М — это универсальное решение для профессиональной узкополосной фототерапии 311 нм. Эффективен при псориазе, витилиго и дерматитах. Подходит для стационарной установки и модульного монтажа на стойку. Устройство повышает уровень оказания медицинских услуг и помогает пациентам достигать устойчивой ремиссии.
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе. Специалист свяжется с вами в день получения товара. Вы вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
На нашем сайте вы можете оплатить голосообразующий аппарат АГ-2000 с использованием электронного сертификата ТСР.
- Самовывоз из магазина. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к менеджеру и назовите номер.
- Доставка осуществляется через транспортную компанию СДЕК или почту России. Когда заказ придет в отделение почты, на ваш адрес придет извещение о посылке.
Или позвонит курьер транспортной компании СДЕК и согласует с вами время доставки.