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Облучатели для лечения псориаза (расчески) излучают специальный медицинский ультрафиолет и работают на одной ультрафиолетовой лампе PL-S 9W/01/2P. Облучатели для лечения псориаза (расчески), это надежные и проверенные медицинские облучатели, которые прошли клинические, технические, медицинские и эксплуатационные испытания и разрешены к применению и реализации на всей территории Российской Федерации. Облучатели для лечения псориаза (расчески) предназначены для эффективного лечения псориаза, витилиго, парапсориаза, атопического дерматита, грибовидного микоза, себорейного дерматита, облысения и других хронических заболеваний кожного покрова. Облучатели для лечения псориаза (расчески) производит в Российской федерации только ООО "Хронос", продает по оптимальным ценам с дополнительной гарантией производителя и доставкой в любой регион Российской Федерации.
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Голосообразующие аппараты предназначены для голоса у людей, которые перенесли заболевание рак гортани, операцию по удалению гортани, операцию по удалению голосовых связок и навсегда потерявших способность общаться с окружающими людьми и говорить своим родным голосом. Голосообразующий аппарат не устанавливается, аппарат выполнен в виде небольшого портативного прибора, который можно носить в руке и для воспроизведения голоса плотно прижимать к горлу. Голос при помощи любого голосообразующего аппарата, даже зарубежного производства, получается электронно-механический, с характерным металлическим оттенком, но это порой единственная возможность полноценно общаться с окружающими людьми. Голосообразующие аппараты производит в Российской федерации только ООО "Хронос", продает по оптимальным ценам, дополнительной гарантией производителя и доставкой в любой город России.
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Облучатели для лечения псориаза излучают специальный медицинский ультрафиолет и работают на ультрафиолетовых лампах PL-S 9W/01/2P-1CT. Облучатели для лечения псориаза, это надежные и проверенные медицинские облучатели, которые прошли клинические, технические, медицинские и эксплуатационные испытания и разрешены к применению и реализации на всей территории Российской Федерации. Облучатели для лечения псориаза предназначены для эффективного лечения псориаза, витилиго, парапсориаза, атопического дерматита, грибовидного микоза, себорейного дерматита, облысения и других хронических заболеваний кожного покрова. Облучатели для лечения псориаза производит в Российской федерации ООО "Хронос", продает по оптимальным ценам с дополнительной гарантией производителя и доставкой в любой регион России.
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Стойки медицинские приборные предназначены для размещения приборов и аппаратов больницах, санаториях, гостиницах, является необходимой частью оснащения смотровых, процедурных и других медицинских кабинетов, реанимационных палат и операционных блоков лечебно-профилактических учреждений. Стойки медицинские приборные это металлические конструкции на колесных опорах, состоящих из двух вертикальных элементов, соединенных между собой открытыми металлическими полками. Покрытие всех металлических деталей стойки выполнено экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к ударам, сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских моющих и дезинфицирующих растворов. Все полки имеют возможность регулировки по высоте с шагом 10 см. На тыльной стороне стоек установлен электроблок для подключения любых медицинских приборов и аппаратов.
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Рециркуляторы бактерицидные представляют собой закрытую коробку, внутри которой находятся ультрафиолетовые бактерицидные лампы, которые и излучают специальный ультрафиолет с длиной волны 253,7 нанометров. Вентилятор облучателя бактерицидного поглощает воздух равномерно, также равномерно обеззараживая его ультрафиолетовым излучением, обеспечивая постоянную циркуляцию. При этом обеспечивается высокая степень обеззараживания воздуха (до 99,9 %), которая достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока ламп и скорости прохождения воздушного потока.
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Трахеостомические трубки применяются для пациентов, перенесших операцию по частичному или полному удалению гортани, а также при искусственной вентиляции легких. Трубки для трахеостомы делятся на множество категорий в зависимости от применения и состояния пациента, трубка трахеостомическая с манжетой, трубка трахеостомическая без манжеты, трахеостомическая трубка с двумя манжетами, армированная трахеостомическая трубка, трахеостомическая трубка со сменной канюлей.
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Лампы применяются в различных медицинских приборах для лечения псориаза, парапсориаза, витилиго, атопического дерматита, грибовидного микоза и других заболеваний кожи. Лампы для лечения псориаза можно всегда купить в интернет-магазине Хронос по выгодной цене, гарантией производителя и экспресс доставкой курьером или почтой в любой регион России.
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Лампы бактерицидные ультрафиолетовые помогают защищать окружающую среду путем деактивации бактерий, вирусов и других примитивных микроорганизмов безопасным и экономичным способом. Сохраняя эффективность даже тогда, когда микроорганизмы приобретают устойчивость к другим методам обеззараживания, лампы бактерицидные ультрафиолетовые идеально подходят для применения в самых разных областях, где требуется обеззараживание воздуха, воды и поверхностей.