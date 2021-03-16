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Ночник светильник лава лампа ЛАТОНА
Создай свое настроение!
Из 20 красочных эффектов вы точно найдёте тот, который нужен именно вам. Стремительные и успокаивающие, завораживающие и чарующие. Обуздайте стихию воды, огня, воздуха. Получите свою личную грозу в банке. Яркие эффекты подойдут для вечеринки, а спокойные для сна, эффект огня создаст уютную и романтическую атмосферу. Настраивайте эффекты и подчеркивайте индивидуальность своей комнаты. Светлячки в банке помогут ребёнку уснуть, а эффект кипящей лавы отпугнет любого монстра под кроватью. Классический белый свет создаст дополнительный источник освещения в комнате, а благодаря возможности регулировки яркости на всех эффектах, свет ночника светильника не помешает сну. Ночник светильник лава лампа "ЛАТОНА" —лучший подарок для детей и взрослых. Светильник оснащен разъемом питания TYPE-C, что позволит легко подключить его к сети, используя любой адаптер питания или зарядное устройство с разъемом USB. Ночник светильник лава лампа ЛАТОНА выполнен в виде цилиндра, имеет удобное сенсорное управление. 256 RGB светодиодов способны воспроизводить 16000000 цветов. Благодаря регулировки яркости, светодиодный ночник светильник можно использовать для сна – как детский ночник. Режим Гроза или Лава лампа – отлично работают как Антистресс. Буйство красок завораживает и притягивает, не дает оторвать взгляд от калейдоскопа красочных эффектов. Красочных эффектов в ночнике светильнике "ЛАТОНА", целых 20:
Сплошной цвет и красочные эффекты: радуга, северное сияние, флора, энергия, эквалайзер, пляшущие огни, спирали, лава-лампа, костер, бурлящая лава, рубикс, комета, бабочки, попрыгунчики, гроза, сквозь облака, блики на воде, танец плазмы. Каждый эффект скрывает в себе несколько параметров настройки, можно менять их кнопками на крышке ночника. Экспериментируйте. Сложно остановиться на одном эффекте?
Активируйте демо режим – красочные эффекты будут сменяться в случайном порядке, раз в минуту.Ночник светильник светодиодный Латона создает атмосферу сказки и волшебства. Отличная идея для индивидуального подарка или личного пожелания, как для взрослых, так и для детей. Наполненное мягким светом помещение приобретает атмосферу, располагающую к общению и романтике. Ночник светильник светодиодный Латона может помочь ребёнку, который боится темноты. ООО Хронос реализует ночники светильники светодиодные Латона собственного производства. Предлагает удобную систему заказа ночника через свой интернет-магазин, по цене производителя с гарантией качества и бесплатной доставкой в любой регион Российской Федерации.
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Производитель
|ООО Хронос
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Цвет
|Белый
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Гарантия
|1 Год
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Страна производства
|Россия
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Высота
|195 мм
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Ширина
|100 мм
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Цвет корпуса
|Белый
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
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После отправления заказа мы предоставим вам код груза, который позволит вам контролировать статус доставки на сайте перевозчика. После прихода груза в ваш город вы получите уведомление от перевозчика и сможете выбрать либо самовывоз от терминала транспортной компании в вашем городе, либо доставку до квартиры или офиса.
Если у Вас появились любые вопросы, вы всегда сможете получить оперативную консультацию по телефону: +7 (921) 339-59-09, наши специалисты помогут вам оформить заказ и доставку покупки.
После оплаты заказа, высылаются финансовые и гарантийные документы, в том числе документы для предоставления в Фонд Социального Страхования и получения компенсации затрат на приобретение реабилитационной техники и ортопедических изделий (в случае, если товар относится к данной категории).
Физические лица получают вместе с товаром товарный чек и кассовый чек.