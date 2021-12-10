Экспресс доставка в любой регион России компанией "СДЕК" или экспресс почтой "EMS" в течение 7 дней - бесплатно.
Облучатель для лечения кожных заболеваний Ультрамиг-311Р (Philips)
Портативный облучатель-расческа Ультрамиг-311Р (Philips) – это сертифицированный прибор российского производства Хронос. Комплектуется специальной лампой Philips PL-S 9W/01/2P, излучающей ультрафиолет 311 нм. Предназначена расческа для лечения кожных заболеваний с хроническим рецидивирующим течением. Используется для лечебной и профилактической фототерапии в амбулаторных или домашних условиях. Обеспечивает высокий терапевтический эффект при небольшой дозе и времени облучения. Может безопасно сочетаться с наружным и медикаментозным лечением, усиливая действие лекарств. Медицинский облучатель-расческа Ультрамиг-311Р допущен к свободной продаже на всей территории России. Успешно прошел технические и клинические испытания, получил декларацию о соответствии. На официальном сайте реализуется по цене производителя с доставкой в любой регион страны за 7 дней.
Метод лечения кожи медицинской расческой
Ультрафиолетовый облучатель Ультрамиг-311Р работает по принципу узкополосной фототерапии – признанного эталона безопасности и эффективности. Это доказанный и многократно проверенный метод воздействия на кожу УФ-лучами с пиком на 311 нанометров. Действует на уровне эпидермиса, нормализуя иммунную, защитную и пролиферативную активность клеток. В отличие от других способов облучения, не требует приема препаратов и не сопровождается опасными последствиями. Обладает выраженным противовоспалительным и иммуносупрессорным эффектом, облегчая состояние при псориазе, парапсориазе, экземе и нейродермите. Оказывает воздействие и на клетки-меланоциты, что позволяет лечить медицинской расческой витилиго и другие заболевания, связанные с депигментацией. Используется и при проблемах с волосами, воздействуя на фолликулы и переводя их в фазу роста. UVB-облучение 311 нм расческой может проводиться в домашних условиях! Не требует обязательного контроля врача, не вызывает привыкания и не имеет «эффекта отмены».
Назначение медицинского облучателя-расчески
✓ Лечение заболеваний кожи в амбулаторных и домашних условиях.
✓ Фототерапия при воспалениях кожи на волосистой части головы.
✓ УФ-облучение при хронических дерматитах и дерматозах на теле.
✓ УФ-терапия при грибке, депигментации или очаговом облысении.
✓ Восстановление барьерной функции кожи и уровня витамина D.
Применение расчески для лечения кожи Ультрамиг-311Р (Philips)
1) Ручной облучатель-расческа для медицинских клиник. Современный компактный прибор станет отличным дополнением к оборудованию для фототерапии. Может использоваться в физиотерапевтических кабинетах для лечения кожных заболеваний волосистой части головы. Стационарные приборы для этих целей нужно закреплять на вертикальной стойке. А ручной УФ-излучатель более удобен и мобилен для обработки этой зоны. Расческа от псориаза входит в обязательный перечень приборов для фототерапии. Помогает и в решении трихологических проблем с истончением и выпадением волос. Благодаря демократичной цене любая клиника может купить облучатель Ультрамиг-311Р (Philips) для врачей-трихологов и физиотерапевтов.
2) Облучатель-расческа для салонов красоты. Использовать ручной прибор можно в косметологических центрах, где проводятся лечебно-профилактические сеансы для кожи и волос. Позволяет облучать проблемные зоны для улучшения состояния кожных покровов. Для этого не требуются большое помещение или особые условия. Достаточно выделить кабинет для фототерапии и проводить курсы UVB-облучения. При соблюдении правил и отсутствии у пациента противопоказаний процедуры абсолютно безопасные! При проведении сеансов не рекомендуется наносить косметические средства с фотосенсибилизирующими свойствами. Они усиливают восприимчивость кожи к ультрафиолету и могут вызывать сильные покраснения.
3) Облучатель-расческа для домашнего применения. Благодаря доказанной эффективности и безвредности фототерапии 311 нм допускается проводить самостоятельное облучение прибором Ультрамиг-311Р (Philips). Это позволяет лечить расческой кожные заболевания, не посещая клиники и салоны красоты, не тратя время и средства на оплату дорогостоящих курсов. Известно, что многие дерматологические и трихологические патологии имеют наследственный характер. А это значит, что в семье их носителями могут быть как родители, так и дети. Ручной облучатель станет главным помощником для достижения и поддержания ремиссии при дерматозах и очаговой алопеции. По необходимости им смогут пользоваться все члены семьи.
Комплектация расчески для лечения кожных заболеваний
Прибор представляет собой компактный ручной светильник с излучающей областью, удобной ручкой и шнуром питания. Работает на одной ультрафиолетовой лампе Philips PL-S 9W/01/2P. Излучает волны 311 нанометров и часть безопасного видимого спектра. Полезная мощность лампы – 9 Ватт. Этого достаточно для кратковременного локального воздействия на кожу при поражении менее 10% ее площади. Во время сеанса фототерапии прибор нужно держать в руке. Нельзя оставлять его включенным на столе, направлять в лицо или на здоровые кожные покровы. Облучать можно волосистую часть головы, тело и конечности, последовательно переходя от участка к участку. Нежелательно повторно облучать те же зоны из-за риска ожогов! На светильнике закреплена насадка-гребень из прозрачного пластика. Благодаря непористому материалу насадка практичная и гигиеничная, поэтому не нуждается в частой очистке.
Лечение кожных заболеваний медицинской расческой-облучателем может проводиться самостоятельно без помощи врача. Но регулярность и дозу УФ-облучения лучше сначала обсудить с дерматологом. Для поддерживающей терапии можно придерживаться стандартных правил: облучение 3-4 раза в неделю курсом из 20-25 процедур. При возникновении зуда или сильных эритем (покраснений) нужно сократить время сеанса или увеличить расстояние до облучаемой области. Регулировать расстояние до кожи и не приближать лампу слишком близко позволяет насадка-гребень. Излучаемое прибором магнитное поле соответствует стандартным показателям для офисного и медицинского оборудования. Включенный облучатель не будет влиять на работу других электрических приборов в помещении. Но желательно не использовать его слишком близко от портативных радиоустройств и строго соблюдать условия эксплуатации.
Правила использования облучателя Ультрамиг-311Р (Philips)
Перед началом проведения фототерапии нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Это относится как к медицинскому персоналу, так и к индивидуальным пользователям. Производитель гарантирует безопасность медицинской расчески-облучателя только при соблюдении всех правил эксплуатации. Нецелевое или надлежащее использование прибора с УФ-излучением не только выводит его из строя, но и негативно влияет на здоровье людей!
• Лечение кожных заболеваний специальной расческой проводится в закрытых помещениях при температуре до +45°С. Нужно беречь прибор от прямого воздействия химикатов и паров.
• До проведения сеансов необходимо надеть защитные очки, которые идут в комплекте. Открытые необрабатываемые участки кожи рекомендуется смазывать защитным кремом.
• Для работы нужно включить прибор в розетку (220 В) и щелкнуть тумблер на рукоятке. Затем подождать 30 секунд, чтобы лампа набрала мощность излучения, но не направляя ее на кожу!
• Медицинскую расческу следует держать в руках на расстоянии 3-4 см от облучаемой области. Можно поворачивать ее под любым углом, последовательно облучая участки кожи.
• Первый сеанс лечения кожных заболеваний расческой должен проводиться 20 сек. При отсутствии сильных покраснений каждый последующий сеанс продлевается на 20-30%.
• Для легкого доступа УФ-излучения к коже головы нужно раздвигать волосы в ту или другую сторону. Разовое максимальное время облучения головы не должно превышать 5 минут.
• Можно периодически очищать УФ-лампу или насадку влажной губкой с раствором моющего средства. Не допускается самостоятельно ремонтировать прибор или менять лампы!
Перечень кожных заболеваний для лечения расческой
1) Псориаз. Для самой распространенной (вульгарной) формы типична локализация на волосистой части головы, на лбу и заушных складках. Ручной УФ-светильник очень удобен для самостоятельного облучения этих участков. Облучатель-расческа от псориаза используется и при воспалении в других характерных зонах: на ладонях, подошвах, локтях, коленях и на груди.
2) Парапсориаз. При этом хроническом воспалительном дерматозе очаги поражения чаще встречаются на сгибательных поверхностях, на груди и бедрах. Эти зоны также доступны для самостоятельного UVB-облучения с помощью медицинской расчески от псориаза. Проводить сеансы фототерапии можно дома. Но при крупнобляшечной форме контроль врача обязателен!
3) Витилиго. Лечение этого кожного заболевания облучателем направлено на устранение патологически обесцвеченных очагов. Обычно локализуются на открытых участках кожи (лицо, руки, кисти). При облучении лица и других зон нужно надевать защитные очки и смазывать здоровую кожу кремом (SPF15). После полного курса пигментация начнет восстанавливаться.
4) Атопический дерматит (нейродермит). Ультрафиолетовая расческа позволит заменить солнечные лучи, благотворно влияющие на кожу при этом заболевании. Можно проводить облучение в осенне-зимний сезон, чтобы избежать рецидивов и восполнить недостаток витамина D. Это полноценная замена гелиотерапии, рекомендуемой при нейродермите.
5) Экзема. Этот распространенный дерматоз характеризуется частыми и непредсказуемыми рецидивами. Имея собственную расческу-облучатель для лечения кожи Ультрамиг-311Р, можно своевременно начать терапию и остановить прогресс воспаления. Фототерапия 311 нм применятся даже при микробной экземе, существенно облегчая состояние пациентов.
6) Себорейный дерматит. Как и при псориазе, типичной локализацией очагов поражения становится волосистая часть головы. Появляются также на лбу, на груди и других зонах с большим скоплением сальных желез. Хотя эту патологию вызывает грибок, но лечение кожи специальной расческой поможет нормализовать атипичные процессы в эпидермисе.
7) Отрубевидный лишай. Диагностируется при характерных разноцветных пятнах на теле, также вызываемых грибком. Загорать под солнцем крайне нежелательно, так как происходит сильный нагрев и потоотделение. Использование облучателя с УФ-лампой не вызывает перегрева тела и активизацию грибка, а наоборот – улучшает состояние верхнего слоя кожи.
8) Грибовидный микоз. При этом заболевании курсы фототерапии 311 нм, как правило, проводятся в условиях медучреждения. Применение расчески от псориаза дома допустимо только после одобрения лечащего врача! На начальной или статичной стадии можно проводить поддерживающую УФ-терапию, если очаги поражения неглубокие и малочисленные.
9) Гнездная алопеция. Ручной облучатель-расческа Ультрамиг-311Р (Philips) – это возможность самостоятельно следить за состоянием своих волос. Восстанавливающая фототерапия рекомендована при их сильном истончении и избыточном выпадении. При развитии очагового облысения необходимо пройти полный курс облучения, чтобы активизировать фолликулы.
Результаты лечения кожных заболеваний расческой
✓ Эффективность после нескольких процедур.
✓ Уменьшение шелушения, воспаления и зуда.
✓ Достижение ремиссии и регресса высыпаний.
✓ Восстановление нормальной пигментации кожи.
✓ Активизация роста новых волос при алопеции.
✓ Возможность прохождения УФ-облучения дома.
✓ Безопасность сеансов при соблюдении правил.
✓ Отсутствие опасных побочных реакций и ожогов.
Купить облучатель-расческу для лечения кожи Ультрамиг-311Р (Philips)
Заказать медицинские приборы для УФ-облучения можно на официальном сайте Хронос. Приведены все технические характеристики и подробная информация по основам работы облучателей. Использование доказанных и проверенных методик позволяет гарантировать безопасность проведения фототерапии 311 нм. А надежность приборов обеспечивают их качественная сборка и современные комплектующие. В комплект поставки входят ручной УФ-светильник с насадкой, защитные очки и инструкция. Можно заказать облучатели с доставкой, выбрав удобную форму оплаты. По цене российские расчески для псориаза и лечения кожи Ультрамиг-311Р дешевле и доступнее импортных. Производятся и обслуживанию в России, что упрощает замену лампы PL-S 9W/01/2P на новую по истечении срока службы. Хронос ценит каждого клиента и оказывает информационную поддержку по всем вопросам, касающимся лечения кожных заболеваний облучателями-расческами собственного производства.
|
Производитель
|Хронос
|
Наши рекомендации
|Рекомендуем
|
Код ОКПД 2
|26.60.13.180
|
Цвет
|Белый
|
Гарантия
|1 год
|
Страна производства
|Россия
|
Спектр ультрафиолетового излучения
|311 нанометров
|
Ультрафиолетовая лампа
|PL-S 9W/01/2P 1CT, срок службы лампы по паспорту 1000 часов
|
Тип лампы
|ультрафиолетовая
|
Полезная мощность ультрафиолетового излучения
|9 Ватт
|
Питание облучателя от сети
|220 В 50 Гц
|
Потребляемая мощность облучателя не более
|40 Ватт
|
Габаритные размеры облучателя (ВхШхД)
|52х50х324 мм
|
Вес облучателя для лечения с кабелем питания не более
|650 г
|
Рабочая температура
|5-45° C
|
Класс защиты
|2а
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Интернет-магазин предоставляет следующие способы оплаты товаров:
Банковской картой при оформлении заказа;В случае вопросов, пожеланий и претензий обращайтесь к нам по следующим координатам:
Внимание! Для оплаты одного заказа необходимо выбрать один способ оплаты.
Оплата заказа по частям разными способами - не возможна.
Офис компании: 8 (800) 301-88-50
Электронная почта: golosmed@yandex.ru
Уважаемые покупатели медицинской техники для домашнего применения!
Наша компания осуществляет доставку товаров в любой регион Российской Федерации.
Доставка товаров по России осуществляется транспортной компанией СДЕК и экспресс почтой ЕМС. Голосообразующие аппараты, облучатели для лечения псориаза и расчески для лечения псориаза доставляются бесплатно курьером или почтой в любой регион Российской Федерации.
После отправления заказа мы предоставим вам код груза, который позволит вам контролировать статус доставки на сайте перевозчика. После прихода груза в ваш город вы получите уведомление от перевозчика и сможете выбрать либо самовывоз от терминала транспортной компании в вашем городе, либо доставку до квартиры или офиса.
Если у Вас появились любые вопросы, вы всегда сможете получить оперативную консультацию по телефону: +7 (921) 339-59-09, наши специалисты помогут вам оформить заказ и доставку покупки.
После оплаты заказа, высылаются финансовые и гарантийные документы, в том числе документы для предоставления в Фонд Социального Страхования и получения компенсации затрат на приобретение реабилитационной техники и ортопедических изделий (в случае, если товар относится к данной категории).
Физические лица получают вместе с товаром товарный чек и кассовый чек.